Vernünftig – was heisst das?

Wir sind deutlich besser aufgestellt als in der Zeit vor der Pandemie, haben unsere Ergebnisse gesteigert. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um knapp drei Prozent zulegen wird. Steigt die Nachfrage und nimmt der Handel zu, dann wächst auch unser Geschäft. Der Konflikt im Nahen Osten und die Blockade der Strasse von Hormus haben jedoch kaum Einfluss auf die globalen Handelsrouten.