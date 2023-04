PSP Swiss Property investiert vor allem in Schweizer Büro- und Geschäftsliegenschaften. Wie wird sich dieser Markt entwickeln?

Giacomo Balzarini: Für Büro- und Detailhandelsflächen in "unserem" Marktsegment - Toplagen und Topqualität - bin ich zuversichtlich. Wir müssen differenzieren zwischen guten und weniger guten Lagen, aber auch zwischen qualitativ hochstehenden Flächen und Liegenschaften, die den Ansprüchen moderner Mieter nicht mehr gerecht werden. Die Pandemie hat diesen Trend noch akzentuiert. Mieter und deren Mitarbeitende erwarten heute nicht mehr nur Standardbüros, sondern auch Räumlichkeiten, die den Austausch untereinander fördern, so wie beispielsweise Lounges oder spezielle Begegnungszonen. Und sie schätzen es, wenn sie an einem verkehrstechnisch gut erschlossenen Ort arbeiten können mit Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und anderen "Points of Interest" vor der Bürotür.