Blume orchestriert

Blume will den Marken des Konzerns mehr Freiräume bei der Umsetzung der Strategie geben. Sie sollen ihre Kraft entfalten können, dabei die Interessen des Konzerns aber nicht ausser acht lassen. Der Konzernchef selbst will das Konzert orchestrieren, statt den Marken strenge Vorgaben zu geben. Er erhofft sich davon eine höhere Bewertung an der Börse. Dieses Ziel hatte schon der von ihm abgelöste Konzernchef Herbert Diess ausgegeben, hatte damit aber wenig Erfolg. Auch der vom Porsche-Börsengang erhoffte Schub für die Volkswagen-Aktie blieb bisher aus.