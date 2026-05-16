Die Chefin der US-Grossbank Citigroup, Jane Fraser, hat sich am Rande ‌des ⁠China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump mit hochrangigen ⁠chinesischen Vertretern getroffen. Wie staatliche Medien am Samstag berichteten, sprach ‌sie mit dem Chef der ‌chinesischen Börsenaufsicht und dem ​Parteisekretär von Peking über eine engere Zusammenarbeit bei der Vermögensverwaltung und der grenzüberschreitenden Finanzierung. Auch der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, David Solomon, traf ‌sich mit chinesischen Offiziellen, wie die Devisenbehörde mitteilte.

Fraser war Teil einer Delegation von US-Konzernchefs, die Trump ​auf seiner Reise begleitete. Die ​Anwesenheit von Führungskräften von Unternehmen ​wie Apple, Meta und Boeing unterstreicht die Bedeutung des ‌chinesischen Marktes, auch wenn die politischen Beziehungen angespannt sind. Trump sagte nach seinem Abflug aus Peking ​am ​Freitag, China habe dem ⁠Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen zugestimmt. ​Die Bestellung könne auf ⁠bis zu 750 Maschinen anwachsen. Sollte ‌der Auftrag zustande kommen, wäre dies der erste grosse China-Deal für Boeing seit ‌fast einem Jahrzehnt.

(Reuters)