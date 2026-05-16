Die Chefin der US-Grossbank Citigroup, Jane Fraser, hat sich am Rande des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump mit hochrangigen chinesischen Vertretern getroffen. Wie staatliche Medien am Samstag berichteten, sprach sie mit dem Chef der chinesischen Börsenaufsicht und dem Parteisekretär von Peking über eine engere Zusammenarbeit bei der Vermögensverwaltung und der grenzüberschreitenden Finanzierung. Auch der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, David Solomon, traf sich mit chinesischen Offiziellen, wie die Devisenbehörde mitteilte.
Fraser war Teil einer Delegation von US-Konzernchefs, die Trump auf seiner Reise begleitete. Die Anwesenheit von Führungskräften von Unternehmen wie Apple, Meta und Boeing unterstreicht die Bedeutung des chinesischen Marktes, auch wenn die politischen Beziehungen angespannt sind. Trump sagte nach seinem Abflug aus Peking am Freitag, China habe dem Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen zugestimmt. Die Bestellung könne auf bis zu 750 Maschinen anwachsen. Sollte der Auftrag zustande kommen, wäre dies der erste grosse China-Deal für Boeing seit fast einem Jahrzehnt.
(Reuters)