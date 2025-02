Allzu starke Eigenkapitalforderungen an die UBS findet Förberg entsprechend nicht zielführend. Schon heute seien die Kapitalanforderungen in der Schweiz höher als in anderen Ländern und die UBS sei besser kapitalisiert als die meisten ihrer Konkurrenten. «Niemand kann ein Interesse daran haben, dass die Schweiz übermässig strenge Regeln einführt,» so der Cevian-Vertreter.