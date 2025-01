Die neu vorgeschlagene Claudia Nemat ist seit 2011 Mitglied des Vorstands der Deutschen Telekom, wie ABB am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. Aktuell verantworte sie dort das Ressort Technologie und Innovation, das Netzwerke, IT, Produkte, Informations- und Cybersicherheit beinhaltet. Vor der Deutschen Telekom war die studierte Physikerin mehr als 17 Jahre lang bei McKinsey tätig gewesen.