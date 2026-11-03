Am Montagabend hatte der Hautpflegekonzern den Abgang von CFO Luigi La Corte bekanntgegeben. Dieser verlasse das Unternehmen nach knapp sechs Monaten, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. La Corte startete erst am 1. Mai 2026 bei Galderma. Während einer Übergangsphase wird er weiterhin in seiner Funktion bleiben, während der Verwaltungsrat nach einem Nachfolger sucht.