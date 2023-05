Demnach will das Unternehmen zwischen Juni 2023 und Mai 2026 bis zu 300'000 Papiere zurückkaufen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Dies habe der Verwaltungsrat entschieden. Der Rückkauf erfolge über eine zweite Handelslinie an der SIX. Die gekauften Aktien sollen später vernichtet werden.