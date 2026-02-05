Das Umfeld war laut Mitteilung komplex und geprägt von einem Wechsel der Geldpolitik grosser Notenbanken hin zu einer vorsichtigen Lockerung sowie einer Zunahme der internationalen Handelsspannungen - insbesondere durch die US-Zölle. Auch gab es erhöhte geopolitische Unsicherheiten. Dadurch hätten Investoren ihre Portfolios aktiv neu bewertet, was zu einem erheblichen Anstieg des Transaktionsvolumens geführt habe - über alle Anlageklassen und Regionen hinweg.