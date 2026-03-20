Komplexes makroökonomisches Umfeld

Im vergangenen Jahr habe das Westschweizer Finanzunternehmen in einem komplexen makroökonomischen Umfeld operieren müssen, heisst es in der Mitteilung. Geprägt wurde es vom Wechsel der Geldpolitik durch wichtige Notenbanken wie auch von den Spannungen im internationalen Handel wegen der Einführung der hohen US-Zölle. Die Investoren hätten darauf mit Neupositionierungen ihrer Portfolios reagiert, was zu einem substanziellen Anstieg der Transaktionsvolumen geführt habe, heisst es in der Mitteilung.