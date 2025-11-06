Für die ersten neun Monate des Jahres weist CFT einen konsolidierten Umsatz (IFRS) von 841,3 Millionen Franken aus. Dies entspricht einem währungsbereinigten Plus von 10,9 Prozent und einem Wachstum zu aktuellen Wechselkursen von 6,7 Prozent. Einschliesslich Joint Ventures ergab sich ein Umsatz von 910,4 Millionen Franken, ein Anstieg um 11,3 Prozent zu konstanten Wechselkursen.