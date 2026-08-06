Der Umsatz (gemäss IFRS) nahm um 3,1 Prozent auf 597,8 Millionen Franken zu, wie CFT am Donnerstag mitteilte. Auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) waren es plus 2,2 Prozent auf 646,2 Millionen Franken Zu konstanten Wechselkursen lagen die Wachstumsraten bei +11,0 bzw. +10,4 Prozent. Allerdings hat sich das Wachstum im zweiten Quartal etwas abgeschwächt und auch die Währungsentwicklung wirkte sich dämpfend aus.