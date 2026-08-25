Aus der Vermietung erwirtschaftete Cham SP nach vollständiger Konsolidierung der Erträge aus dem Ina Invest-Portfolio einen um 5 Prozent höheren Mietertrag von 13,7 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Dazu hätten vor allem die Lokstadt-Hallen in Winterthur sowie das Zentrallager auf dem Papieri-Areal beigetragen. Die Leerstandsquote des 1,76 Milliarden schweren Portfolios betrage 5 Prozent.