Im ersten Halbjahr 2025 schlugen insbesondere Neubewertungen von Liegenschaften positiv zu Buche, was zu einem hohen Konzerngewinn führte. Der Betriebsertrag der in diesem Jahr aus der Fusion der Cham Group mit der Ina Invest entstandenen Cham Swiss Properties lag bei 125,6 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Da aber die Zahlen von Ina Invest bis zum Fusionszeitpunkt im Frühjahr 2025 nicht enthalten seien, seien Vergleiche mit Vorjahreswerten nicht aussagekräftig. Zum Betriebsertrag wird in der Erfolgsrechnung ein Vorjahreswert von 4,5 Millionen angegeben.