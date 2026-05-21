Israelischen Vertretern zufolge hat Trump der Regierung in Jerusalem versprochen, dass die iranischen Bestände ‌an hochangereichertem Uran ausser Landes geschafft werden. Andernfalls werde es kein Abkommen zur Beendigung des ‌Krieges geben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am 10. Mai dem ​US-Sender CBS gesagt, er werde den Krieg erst dann als beendet betrachten, wenn das angereicherte Uran aus dem Iran entfernt sei, Teheran seine Unterstützung für verbündete Milizen einstelle und seine Fähigkeiten zum Bau ballistischer Raketen beseitigt seien. Das Weisse Haus und das iranische Aussenministerium äusserten sich zunächst nicht zu den Informationen.