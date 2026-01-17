Konsum: Negative Nachrichten vom Arbeitsmarkt sorgten 2025 dafür, dass viele Verbraucher wegen der gestiegenen Angst vor einem Jobverlust ihr Geld zusammenhielten. «Kräftig steigende Löhne und ein sich nach und nach verbessernder Arbeitsmarkt stützen die realen Einkommen und damit den privaten Konsum», erwartet die Bundesbank nun für das neue ⁠Jahr. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) rechnet mit einem Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter um 4,3 Prozent. Bei einer erwarteten Inflationsrate von zwei Prozent dürfte die Kaufkraft damit steigen. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet zudem, dass die Zahl der Beschäftigten steigen und die der Arbeitslosen sinken wird.