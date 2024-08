«Die Politik auf Bundes- und Landesebene ist jetzt gefordert und muss eingreifen», sagte Betriebsratschef Tekin Nasikkol am Freitag. Keiner könne jetzt tatenlos zusehen, wie die Transformation zu einer grünen Stahl-Produktion und Fördergelder in Höhe von zwei Milliarden Euro gefährdet würden. Die rund 27.000 Mitarbeiter von Thyssenkrupp Steel Europe bangten um ihre Zukunft. «Die Verunsicherung in der Belegschaft ist maximal gross.» Die IG Metall forderte eine Sondersitzung des Konzernaufsichtsrats.