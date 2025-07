Swissmint bestreitet alle Vorwürfe. Laut Vizedirektor Jan Niklas Betz haben weder Chef noch Mitarbeitende diesmal Münzen gekauft. Auch zu möglichen Bevorzugungen Dritter will sich Swissmint nicht äussern, man habe keine Kenntnis der Anzeige. Technisch sei man auf den Andrang vorbereitet gewesen, trotzdem sei die IT-Infrastruktur überlastet gewesen. Überzählige Bestellungen seien laut AGB rechtens storniert worden. Offiziell bevorzugte Händler durften maximal drei Münzen erwerben – sofern sie Mindestumsätze erfüllten. Diese Praxis soll laut Swissmint der breiteren Verfügbarkeit dienen. Ob Swissmint-Chef Mocker erneut Konsequenzen tragen muss, ist offen. Die Finanzdelegation will den Vorfall an ihrer nächsten Sitzung behandeln.