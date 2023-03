Die KI unterscheiden sich markant, doch Firmen würden laut Contini heute in ihren Stelleninseraten Prompt Engineers suchen, die alle KI gleichermassen bedienen könnten. Das sei aber nicht die Realität. Sie selbst habe sich mit Midjourney befasst und könne damit gute Ergebnisse herausholen. Müsste sie jedoch eine andere bildgenerierende KI wie Dall-E 2 nutzen, stehe sie an. Sie verweist auf ihren Kollegen, der Prompts für Dall-E 2 sehr gut beherrsche. "Dafür kann er nichts mit Midjourney anfangen", fügt sie an.