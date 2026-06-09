OpenAI machte zunächst keine Angaben zum Volumen oder ‌den Bedingungen ⁠des geplanten Börsengangs. Auch ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest, teilte ⁠das Unternehmen am Montag mit. Es könne noch eine Weile dauern, da einige Vorhaben als privates Unternehmen ‌einfacher umzusetzen seien, hiess es in einer Erklärung. Der ‌KI-Riese strebt einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters ​zufolge bei seinem Debüt eine Bewertung von bis zu einer Billion Dollar an. Der Börsengang könnte im September erfolgen. Dies wäre ein wichtiger Test für das Interesse von Investoren an wachstumsstarken Technologieaktien. Auch der Konkurrent Anthropic drängt an die Börse.