Welche Alternativen zu ChatGPT und Bard gibt es?

Zahlreiche Firmen liefern sich ein Wettrennen um die beste KI. Unter anderem kündigte der chinesische Suchmaschinen-Betreiber Baidu ein ChatGPT-ähnliches Projekt namens "Ernie" an. Der Amazon-Rivale Alibaba bastelt an einer ähnlichen Software. Die Facebook-Mutter Meta will in diesem Bereich führend werden.