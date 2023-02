OpenAI wird zwar nicht an der Börse gehandelt und Anlegerinnen und Anleger können nicht direkt in den ChatGPT investieren. Aber Aktien von Unternehmen mit einem Geschäftsbereich in der künstlichen Intelligenz, die bereits an der Börse notiert sind, reiten ebenfalls auf der Welle. Und dieser Anstieg dürfte nachhaltig sein: Der weltweite Umsatz im Bereich Künstliche Intelligenz in den Anwendungsfeldern Hardware, Software und IT-Services könnte sich laut Prognosen im Jahr 2024 auf rund 554 Milliarden Dollar belaufen. Für das Jahr 2022 wird ein Marktvolumen von rund 450 Milliarden Dollar erwartet - ein Wachstum von 23 Prozent.