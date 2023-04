In diesem Monat wurden zwei Arbeiten veröffentlicht, in denen der Chatbot mit künstlicher Intelligenz für marktrelevante Aufgaben eingesetzt wurde. In der einen ging es darum, zu entschlüsseln, ob die Aussagen der US-Notenbank im Falken- oder im Taubenlager verortet waren. In der anderen ging es darum, festzustellen, ob Schlagzeilen gut oder schlecht für eine Aktie waren.