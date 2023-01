"Dieser KI-Ansatz funktioniert am besten, wenn Aktien im Wachstumsbereich und einem guten Momentum ausgewählt werden" sagte Jessica Rabe, Mitbegründerin von DataTrek Research. "Letztes Jahr hatte der ETF Mühe, in einem sehr volatilen Aktienmarkt überhaupt Momentum-Aktien zu finden. Die besten Erfolge hatte der ETF während Bullenmärkten, als dieser hauptsächlich in Tech-Namen investierte.“