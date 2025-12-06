Brisant ist der Fund von Tibor Blaho vor allem wegen Sam Altman. Der OpenAI-Chef gab sich bisher als Werbeskeptiker. «Ich hasse Werbung», sagte er laut dem Portal techcrunch.com noch vor einem Jahr in Harvard. Altman nannte die Kombination von KI und Werbung «beunruhigend». Doch seine Meinung hat sich gedreht. In Podcasts klingt er nun anders: Er sei «nicht total dagegen». Werbung sei okay, wenn sie nützlich sei, so wie bei Instagram, das finde er «ziemlich cool».