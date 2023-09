Grund für die miese Stimmung ist auch der Verfall der Tech-Aktien, der indirekt auch Start-ups betrifft – und dort am stärksten Zahlungsdienste mit bisher hohen Wachstumszahlen. Mit sinkender Bewertung sind auch die Anteile der Mitarbeiter weniger wert, was deren Laune nicht hebt. Kommt hinzu: Nach Ende der Pandemie hat Checkout.com Stellen abgebaut. Verzeichnete Pousaz vor einem Jahr noch 2034 Mitarbeiter, sind es heute 1818, also ein Rückgang um rund zehn Prozent – das ist jedoch immer noch weniger dramatisch als bei anderen Firmen im gleichen Sektor.