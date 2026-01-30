Die BCGE-Aktie hatte im vergangenen Jahr leicht verloren, während andere Banktitel zulegen konnten. Dafür gebe es «mehrere Gründe», so Krügel. «Der erste ist das Zinsumfeld. Der zweite dürfte die eher tiefe Pay-out Ratio von 27 Prozent sein.» Zudem habe wahrscheinlich auch der Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr einen Einfluss auf den Kurs gehabt.