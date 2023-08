Leibundgut werde sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, teilte die Swiss Life am Donnerstag mit. Leibundgut ist laut den Angaben an Darmkrebs erkrankt. Er werde sich voll und ganz auf die Therapie und den Genesungsprozess konzentrieren und bis im Verlauf des ersten Quartals 2024 in Behandlung sein. Die Leitung des Schweizer Geschäfts wird Roman Stein interimistisch übernehmen. Er ist der Finanzchef der Markteinheit Schweiz.