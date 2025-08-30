Hohe Inflation und schwache Konjunktur

Der gebürtige Salzburger tritt sein Amt in einer für die österreichische Wirtschaft herausfordernden Zeit an. Das Land steckte zuletzt zwei Jahre lang in einer hartnäckigen Rezession und kämpft mit einem hohen Haushaltsdefizit. Auch im laufenden Jahr dürfte die Alpenrepublik mit einem hauchdünnen Wirtschaftswachstum eines der Schlusslichter in der Europäischen Union (EU) bleiben. Zudem liegt die Teuerung weit über dem EU-Durchschnitt. Während die Inflationsrate in der EU im Juli bei 2,4 Prozent lag, stieg sie in Österreich im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Nur wenige Länder, darunter Rumänien, Estland, Kroatien oder Ungarn, hatten höhere Raten.