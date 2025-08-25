Im August wurden bei SFS grössere Aktienpakete durch die Chefetage gekauft. Wie aus der Datenbank der Swiss Exchange Regulation hervorgeht, gab es insgesamt elf Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 6,2 Millionen Franken. Alle wurden von einem «nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglied» getätigt, sprich: von einem Verwaltungsrat. Ob es einer oder mehrere Verwaltungsräte waren, welche die Aktien für den privaten Besitz kauften, lässt sich aus den SER-Daten nicht erschliessen.