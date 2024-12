Sie sehen Chancen für eine Erholung, mahnen aber auch dringend notwendige Reformen an. Der Inlandschefvolkswirt der Deutschen Bank, Robin Winkler, erkennt eine Verschiebung des deutschen Wachstumsmodells hin zu Hightech-Branchen. «Wir beobachten eine deutliche Zunahme der Unternehmensinvestitionen in Forschung und Entwicklung, während weniger in physische Anlagen wie Maschinen investiert wird», sagte Winkler der Zeitung «Augsburger Allgemeinen» (Dienstagausgabe). Er sieht darin grosse Chancen für Deutschland, auch im Hinblick auf die Entwicklung künstlicher Intelligenz.