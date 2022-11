Der neue Twitter-Eigner will ausserdem die internen Regeln für die Löschung von Einträgen und die Sperrung von Nutzerkonten lockern. So soll auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder zurückkehren dürfen. Sein Account war nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol Anfang 2021 dauerhaft gesperrt worden. Der republikanische Präsident hatte seine Politik während seiner Amtszeit vorzugsweise per Twitter erläutert. Trump will bislang aber seinem eigenen Kurznachrichtendienst "Truth Social" treu bleiben.