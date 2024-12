Manager-Haftpflicht schwieriges Terrain für Versicherer

Die Warnungen sind Teil einer alljährlichen Allianz Commercial-Analyse zur Manager-Haftpflicht. In grösseren Unternehmen gehört die D&O-Versicherung («Directors and Officers») zur Grundausstattung für Manager in Spitzenpositionen. Das Geschäft ist für Versicherungen keineswegs nur erfreulich. Da es international einen längerfristigen Trend vermehrter Klagen gegen Führungskräfte gibt, haben sich auch die teuren «Schadenfälle» für die Versicherer vermehrt.