Immerhin: Die laufende Berichtssaison für das zweite Quartal verläuft deutlich besser als erwartet. Laut Daten von Bloomberg Intelligence dürften die Unternehmen im S&P 500 ein Gewinnwachstum von 9,1 Prozent erzielen – deutlich mehr als die von Analysten prognostizierten 2,8 Prozent. Auch der Anteil der Firmen, die die Erwartungen übertreffen, ist so hoch wie seit vier Jahren nicht mehr.