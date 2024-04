Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die aktuelle Phase rückläufiger Inflationsraten zwangsläufig «holprig» verlaufe, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Montag in Dublin. Insbesondere die Schwankungen der Energiepreise im Jahr 2023 würden sich statistisch auf die monatlichen Inflationswerte im laufenden Jahr auswirken. Während der Preisauftrieb im Dienstleistungssektor kurzfristig etwas zurückgehen dürfte, werde erwartet, dass er für den grössten Teil des Jahres relativ hoch bleibe. Auch wenn der Weg hin zum Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent holprig verlaufen sollte, werde dennoch die in den EZB-Projektionen angenommene Annäherung an den Zielwert im Jahr 2025 gestützt.