Die nächste Zinssitzung der Euro-Wächter ist am 7. März in Frankfurt. Zu dem Treffen werden ihnen auch neue Konjunktur- und Inflationsprognosen der EZB-Volkswirte vorliegen. Diese gelten als potenzieller Auslöser für eine Debatte der Währungshüter über mögliche Zinssenkungen in den kommenden Monaten. Ein Zinsschritt nach unten bereits auf dieser Sitzung wird am Finanzmarkt aktuell als sehr unwahrscheinlich erachtet. Für die Zinssitzung am 11. April wird dagegen die Wahrscheinlichkeit einer Herabsetzung der Schlüsselsätze derzeit mit 52 Prozent taxiert, für die Sitzung am 6. Juni sogar mit 86 Prozent.