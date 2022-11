Der langjährige Konzernlenker Bob Iger kehrt wieder an die Spitze zurück. Iger habe sich bereiterklärt, noch einmal für zwei Jahre die Führung zu übernehmen, teilte Disney in der Nacht zum Montag mit. Er war 15 Jahre lang Disney-Chef gewesen und trat Ende 2021 in den Ruhestand. Sein Nachfolger Bob Chapek sei zurückgetreten, hiess es.