Keine Prognose wegen Nahost-Krieg

Die Krise trifft die deutsche Chemieindustrie in einer schwierigen Lage. Im vergangenen Jahr sank die Produktion um 3,3 Prozent, der Umsatz ging um 3,8 Prozent zurück. Die Kapazitäten waren im vierten Quartal nur zu 72,5 Prozent ausgelastet, deutlich unter der Rentabilitätsgrenze. Die Auftragslage ist weiter mau. Die ​Branche macht ​dafür die nicht wettbewerbsfähigen Produktionskosten in Deutschland verantwortlich, aber auch Überkapazitäten in ⁠China, die die Preise drücken, sowie die US-Zölle. «Die Krise ist nicht mehr ein Ereignis, ​sie ist der Betriebsmodus», beschrieb Grosse ⁠Entrup die Lage. Eine Prognose für das laufende Jahr traute er sich nicht zu. Die Unsicherheit durch den Nahost-Krieg, der die Ölpreise Achterbahn ‌fahren lässt, sei einfach zu gross. Im Dezember hatte der VCI in der Chemiebranche einen Produktionsrückgang von einem Prozent für 2026 prognostiziert.