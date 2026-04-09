Hintergrund sind die stark gestiegenen ​Öl- und Gaspreise infolge ​des Iran-Krieges. Der Preis für die Referenzsorte ‌Brent stieg im ersten Quartal im Schnitt um 24 Prozent auf 78,38 Dollar je ​Barrel. ​Rivale Exxon Mobil ⁠hatte am Mittwoch eine ähnliche ​Entwicklung signalisiert: ⁠Auch dort dürfte ein Gewinnplus im Fördergeschäft ‌von einer Milliardenbelastung durch Absicherungsgeschäfte überschattet werden.