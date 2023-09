Australien ist der weltgrösste Exporteur von Flüssiggas. Bei den Tarifverhandlungen geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen in den Chevron-Werken Gorgon und Wheatstone, die mehr als fünf Prozent der weltweiten LNG-Produktion ausmachen. Die Hauptabnehmer des australischen Flüssiggases sitzen zwar in Asien. Händler gehen jedoch davon aus, dass eine Lieferunterbrechung den Wettbewerb verschärfen würde, da asiatische Kunden mit Europa um die Ladung konkurrieren würden, was zu Preisschwankungen auf dem europäischen Gasmarkt führen würde. Die Grosshandelspreise für Gas in den Niederlanden und Grossbritannien waren am Mittwoch im Vorfeld des für Donnerstag (Ortszeit) geplanten Streiks leicht gestiegen.