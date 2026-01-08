Die Regierung in Washington hatte die Sanktionen ‌gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro erst ‍im Juli verschärft. Dadurch musste Chevron seine Exporte in die USA auf rund 100.000 ​Barrel pro Tag drosseln, nachdem es zuvor noch 250.000 Barrel waren. Zudem wurde dem staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA jeglicher Erlös aus den Chevron-Exporten entzogen.