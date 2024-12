Die Volksrepublik kämpft mit einer Konjunkturkrise. Die Behörden in China haben seit Ende September ihre Gegenmassnahmen zwar verstärkt, doch viele Experten sind der Ansicht, dass dies nicht reicht. Denn die Aussichten könnten sich durch die erneute Präsidentschaft von Donald Trump in den USA eintrüben. Der designierte US-Präsident droht mit Zöllen auf chinesische Produkte, was eine Verschärfung der Handelsstreitigkeiten auslösen könnte.