Abhilfe sollen aber auch andere Aktivitäten bringen. Das Wirtschaftsministerium will das Recycling vorantreiben, weil in vielen entsorgten Technikgeräten wertvolle Metalle stecken. "Es gibt zudem auch in Deutschland Bemühungen zur Nutzung heimischer Ressourcen, etwa im Erzgebirge mit Vorkommen für Zinn und Wolfram, in der Lausitz mit Kupferschiefer oder Lithium-Projekte", sagt Schulz. Das Problem: Strategische Abhängigkeiten hin oder her - Umweltbedenken spielen auch nach dem russischen Angriff eine überragende Rolle, wie die Ablehnung der Nutzung von Fracking-Gas in Niedersachsen gerade wieder zeigt.