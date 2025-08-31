Erschwert wird die Lage für die deutschen Exporteure zudem durch die Aufwertung des Euro, die deren Waren in anderen Währungsräumen verteuert. Dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zufolge ist die Importflut aus China auch mit der «starken Unterbewertung» der Landeswährung Yuan zu erklären. «Denn sie macht chinesische Importe zu billig und führt dazu, dass chinesische Firmen zu extremen Niedrigpreisen anbieten können», sagte IW-Experte Jürgen Matthes kürzlich zu Reuters. «Das lässt immer mehr deutsche Firmen auf chinesische Lieferanten zurückgreifen, statt bei ihren heimischen Zulieferern zu bleiben – und höhlt so die deutsche Industriebasis langsam aus.» Im ersten Halbjahr legten die Importe aus China um fast elf Prozent auf mehr als 81 Milliarden Euro zu.