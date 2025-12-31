China will Rindfleisch-Importe aus Ländern wie den ‌USA, ‌Brasilien und Australien ab Überschreiten einer bestimmten Einfuhrmenge mit zusätzlichen Zöllen ​in Höhe von 55 ‌Prozent belegen. ‌Die am Mittwoch vom Handelsministerium angekündigte Massnahme gilt als schwerer Schlag für die wichtigsten globalen ⁠Rindfleisch-Anbieter und soll die heimische Industrie angesichts eines Überangebots stützen.