China will Rindfleisch-Importe aus Ländern wie den ‌USA, ‌Brasilien und Australien ab Überschreiten einer bestimmten Einfuhrmenge mit zusätzlichen Zöllen ​in Höhe von 55 ‌Prozent belegen. ‌Die am Mittwoch vom Handelsministerium angekündigte Massnahme gilt als schwerer Schlag für die wichtigsten globalen ⁠Rindfleisch-Anbieter und soll die heimische Industrie angesichts eines Überangebots stützen.

Die ​Regelung soll am 1. Januar ‌für drei ‍Jahre in Kraft treten. Für ​das Jahr 2026 liegt die Gesamt-Importquote demnach bei 2,7 Millionen Tonnen. ‌2024 importierte China ⁠2,87 Millionen Tonnen, ‌zum grössten Teil aus Brasilien.

(Reuters)