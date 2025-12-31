China will Rindfleisch-Importe aus Ländern wie den USA, Brasilien und Australien ab Überschreiten einer bestimmten Einfuhrmenge mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 55 Prozent belegen. Die am Mittwoch vom Handelsministerium angekündigte Massnahme gilt als schwerer Schlag für die wichtigsten globalen Rindfleisch-Anbieter und soll die heimische Industrie angesichts eines Überangebots stützen.
Die Regelung soll am 1. Januar für drei Jahre in Kraft treten. Für das Jahr 2026 liegt die Gesamt-Importquote demnach bei 2,7 Millionen Tonnen. 2024 importierte China 2,87 Millionen Tonnen, zum grössten Teil aus Brasilien.
(Reuters)