Das ‌Hauptproblem der Wirtschaft sei nicht ein Mangel an Liquidität, sondern eine fehlende Kreditnachfrage, erklärte Jing Sima, Chefstrategin beim Analysehaus ​BCA ​Research. «Wir erwarten in der ⁠zweiten Jahreshälfte keine direkten Zinssenkungen», sagte ​sie weiter. Stattdessen dürfte ⁠die Finanzpolitik stützender wirken, während die Zentralbank zwar grundsätzlich ‌expansiv bleibe, aber auf Zinssenkungen verzichte. Notenbankchef Pan Gongsheng hatte in der vergangenen Woche erklärt, ‌das verlangsamte Kreditwachstum sei ein Beweis für ​eine tiefgreifende wirtschaftliche Umstrukturierung.