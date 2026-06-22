Der einjährige Referenzzins (LPR) liege weiterhin bei 3,00 Prozent, teilte die chinesische Zentralbank People's Bank of China (PBOC) am Montag mit. Der fünfjährige LPR bleibe bei 3,50 Prozent. Mit der Entscheidung erfüllte die Zentralbank die Erwartungen der Finanzmärkte.
In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters hatten in der vergangenen Woche alle 30 befragten Experten mit diesem Schritt gerechnet. Das Festhalten an den Zinsen signalisiert, dass die Behörden trotz einer uneinheitlichen wirtschaftlichen Entwicklung keine Eile haben, die Geldpolitik zu lockern.
Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wächst derzeit in zwei Geschwindigkeiten: Während die Industrie von überraschend robusten Exporten profitiert, schwächelt die Binnennachfrage angesichts einer jahrelangen Immobilienkrise.
Das Hauptproblem der Wirtschaft sei nicht ein Mangel an Liquidität, sondern eine fehlende Kreditnachfrage, erklärte Jing Sima, Chefstrategin beim Analysehaus BCA Research. «Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte keine direkten Zinssenkungen», sagte sie weiter. Stattdessen dürfte die Finanzpolitik stützender wirken, während die Zentralbank zwar grundsätzlich expansiv bleibe, aber auf Zinssenkungen verzichte. Notenbankchef Pan Gongsheng hatte in der vergangenen Woche erklärt, das verlangsamte Kreditwachstum sei ein Beweis für eine tiefgreifende wirtschaftliche Umstrukturierung.
(Reuters)