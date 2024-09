Laut offiziellen Angaben betrug die Geburtenrate im Jahr 2022 1,09 Kinder je Frau. Der Anteil der Menschen über 60 Jahren in dem Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern betrug im gleichen Jahr rund ein Fünftel, also fast 300 Millionen Menschen. Experten rechnen damit, dass in China 2050 fast 500 Millionen Menschen über dieser Altersgrenze leben werden, während die Zahl der Gesamtbevölkerung sinkt. Die Forderung nach einem späteren Rentenbeginn existierte deshalb schon länger. Sie gilt als eher unpopulär in der Bevölkerung.