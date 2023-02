Bei den ersten offiziellen Sicherheitsgesprächen zwischen China und Japan seit vier Jahren zeigt sich die Volksrepublik beunruhigt über die Aufrüstung des asiatischen Nachbarn. "Um ehrlich zu sein, sind wir besorgt über Japans neue Verteidigungs- und Sicherheitsdokumente", sagte der stellvertretende chinesische Aussenminister Sun Weidong am Mittwoch zu Beginn des Treffens mit dem japanischen Aussenminister Shigeo Yamada in Tokio. Er warf der Regierung in Tokio eine "Mentalität des Kalten Krieges" vor.