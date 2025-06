US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gesagt, die Gespräche würden am Montag in London geführt. Auf US-Seite würden daran Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer teilnehmen. Am Donnerstag hatte es eines der seltenen Telefonate zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegeben. Beide Länder hatten sich am 12. Mai darauf geeinigt, einige der Zölle, die sie sich seit Trumps Amtsantritt im Januar gegenseitig auferlegt hatten, für 90 Tage auf Eis zu legen.