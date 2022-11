Ein entscheidendes politische Signal an Peking hat Scholz bereits gesendet: Seine erste Asien-Reise hatte ihn zum G7-Partner Japan und eben nicht ins Reich der Mitte geführt. Die ersten Regierungskonsultationen in seiner Amtszeit fanden mit der asiatischen Milliarden-Demokratie Indien statt und eben nicht mit dem kommunistischen China. Und in der gleichen Woche, in der der Kanzler nach China reist, besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Südkorea und Japan. Aussenministerin Annalena Baerbock ist in Zentralasien unterwegs. Das neue Schlagwort des auf Exporte und Globalisierung angewiesenen Deutschlands lautet deshalb "Diversifizierung".